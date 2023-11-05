دورة تدريبية في نظم المعلومات الجغرافية للعاملين بالسياحة

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، بالتعاون مع المعهد الألماني للآثار بالقاهرة، عن عقد دورة تدريبية في نظم المعلومات الجغرافية باستخدام برنامج QGIS، وذلك للعاملين في مجال السياحة والآثار.

إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتدرب

تستهدف الدورة التدريبية العاملين من الأثريين، ويشترط في المتقدمين إحضار موافقة جهة العمل التابع لها المتدرب، وعدم الحصول على التدريب من قبل.

وتعقد الدورة التدريبية خلال الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر 2023، بمقر المعهد الألماني للآثار بالقاهرة.

التوثيق الرقمي لمواقع التراث العالمي

وفي سياق متصل، عممت وزارة السياحة والآثار منشورًا على جميع العاملين بالوزارة، بشأن إمكانية مشاركة العاملين بها بورشة عمل تنظمها منظمة اليونسكو بالتعاون مع وزارة الثقافة السعودية وجامعة الملك سعود وهيئة التراث السعودية، في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، والمتخصصة بالتوثيق الرقمي لمواقع التراث العالمي في الدول العربية وكيفية معالجة البيانات الرقمية الناتجة عن هذه العملية.