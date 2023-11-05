حملة المرشح عبد الفتاح السيسي: المرأة تعيش عصرها الذهبي بفضل الإرادة السياسية

ذكرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عبر صفحتها الرسمية «فيسبوك» أن المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبي بفضل القيادة السياسية.

تمكين المرأة في عهد السيسي

وأضافت: «تعيش المرأة المصرية حاليا عصرها الذهبى بفضل إرادة سياسية تؤمن بدورها في التمكين، إذ تظهر إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف تمكين المرأة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وتابعت الحملة الرسمية: «وضع الدستور المصري 2014 حجر الأساس لقيم العدالة والمساواة وعدم التمييز، واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة بشكل مباشر وغير مباشر في شتى مجالات الحياة».

وأوضحت: «تكريمًا للمرأة المصرية جرى إعلان عام 2017 عامًا للمرأة، وإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030».