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«جي بي مورجان»: اقتصاد إسرائيل سيتجه إلى الانهيار بنهاية الربع الأخير من 2023

كتب:

هانى حسن
01:56 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
مؤسسة مورجان

مؤسسة مورجان

أعلنت مؤسسة جي بي مورجان، أن اقتصاد إسرائيل سيتجه إلى السقوط الحر بنهاية الربع الأخير من عام 2023، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قد خفضت وكالات التصنيف الائتماني العالمية نظرتها المستقبلية لاقتصاد دولة الاحتلال التي تتكبد خسائر اقتصادية باهظة وعبرت إحدى الوكالات الدولية نظرتها المستقبلية لدولة الاحتلال من مستقر إلى سلبية، مشيرةً إلى أن الحرب ستظل مركزة في قطاع غزة لكن هناك مخاطر انتشارها بشكل أوسع مع تأثير أكثر وضوحا على الاقتصاد والوضع الأمني في إسرائيل.

ووضعت وكالة «موديز»، الأسبوع الماضي، تصنيف ديون إسرائيل قيد المراجعة لخفض التصنيف، ووضعت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال تحت المراقبة السلبية، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية.

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