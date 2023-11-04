رشقات صاروخية متتالية من جنوب لبنان تضرب إسرائيل

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس، إن الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة الأكثر اشتعالًا، وذلك بعد رشقات صاروخية متتالية قال الجيش الإسرائيلي إن مصدرها جنوب لبنان، وأن هناك العديد من الصواريخ التي تصدت إليها الصواريخ المضادة للدروع أو اُسْتُخْدِمَت القبة الحديدية، وبعض الصواريخ التي سقطت في مناطق مفتوحة.

الفصائل الفلسطينية تستهدف إيلات للمرة الأولى

وأضافت «أبوشمسية»، خلال حديثها على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن صفارات الإنذار دوت في مناطق شرق إيلات للمرة الأولى التي تعلن فيها الفصائل الفلسطينية ضرب إيلات بالصواريخ بعيدة المدى الفلسطينية، وكان مصدرها في جنوب إيلات.

وأشارت إلى أن مثل هذه الصواريخ جرى استخدامها لقصف الصفد، ويصل مداه الجغرافي إلى 250 كيلومترًا، وجرى التصدي لهذه الصواريخ من قبل القبة الحديدية، والجيش الإسرائيلي، وهناك تقديرات تصل إلى مليون دولار تكلفة الرد على هذه الصواريخ التي أطلقت في إيلات.

إصابات في صفوف جيش الاحتلال

وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي أقر بوجود إصابات في صفوفه جراء الصواريخ الهاون التي استخدمت سواء في الحدود الشمالية أو الجنوبية.