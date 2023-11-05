هالة صدقي تجمع تبرعات من صناع عمل فيلم «كتف قانوني» لصالح أهل فلسطين

أعلنت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، جمع تبرعات من صناع عمل فيلم كتف قانوني لصالح أهل فلسطين.

ونشرت هالة صدقي فيديو لها أثناء التبرع، معلقة: «يا ريت فيه حاجة بأيدينا نقدر نعملها لأهلنا في فلسطين، أتمنى من كل زملائي في كل الاستوديوهات والمسارح، وكل أهلنا، التبرع لأهل فلسطين، اشتغل وانقذ اقتصاد بلدك، واشتغل وتبرع وساعد أهلنا في فلسطين، لا وقت للحزن والشعارات، للأسف لن تفيد أهلنا في فلسطين، السياسة والحلول السياسية لأهلها، لكن مجرد محاولة للمساعدة حتى ولو بعلبة لبن أو دواء، ينقذ طفل، وفخورة ببلدي».

وأضافت: «رغم الوعكة الاقتصادية التي نمر بها، إلا أن 90% من التبرعات من مصر وتحيا مصر، ربما العالم لم يدرك بعد حجم الدمار، لكن للأسف مهما فعلنا لن نداوي الدمار النفسي الذي لحق بأهلنا في فلسطين، الله يرحمهم ويصبرهم ويقويهم».

مسلسل جعفر العمدة

وشاركت هالة صدقي في مسلسل جعفر العمدة، الذي عُرض خلال رمضان الماضي، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، زينة، أحمد داش، أحمد فهيم، عصام السقا، جوري بكر، سلوى عثمان، أحمد عبدالله، منذر رياحنة وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.