افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة الأربعاء المقبل

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، الدورة الرابعة عشر من ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر 2023، الذي ترأسه رشيدة الشافعي.

90 فيلما أجنبيا وعربيا يشاركون بالمسابقة

من المقرر أن يشارك فى المسابقة الرسمية للملتقى هذا العام 90 فيلما أجنبيا وعربيا من إجمالي 170 فيلما من مختلف الجهات المنتجة لأفلام الرسوم المتحركة من دول عربية وأفريقية وأجنبية منها: مصر - الامارات العربية المتحدة - هونج كونج – الجزائر - المملكة المتحدة – الهند – الأرجنتين - الولايات المتحدة الأمريكية – ايطاليا-أذربيجان – فنزويلا – اليابان – بلجيكا – فرنسا – المغرب – البرازيل – المانيا – هولندا – الكاميرون -المملكة العربية السعودية – النرويج – كندا – سويسرا – بولندا – الصين – رومانيا – البرتغال – كولومبيا - كوريا – كرواتيا.

ومن مصر يشارك المركز القومي للسينما - ستديو كارتونيل - مستشفى سرطان الأطفال 57375- جامعة فاروس كلية الفنون والتصميم- كلية الفنون جميلة بجامعات «حلوان، المنصورة، المنيا»- إسكندرية انيمشن سكول.

ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة الدورة الرابعة عشر

يكرم الملتقى هذا العام كل من: الفنان التشكيلي الكبير سامي رافع – فنان التحريك الكبير حسام مهيب - الفنانة القديرة سلوى محمد علي –الفنان سامح الشرقاوي– فنان الخدع محمد طنطاوى، وسيتم إعلان الفائزين وتوزيع شهادات التقدير والمكافآت المالية عليهم.

كما يعلن الملتقى عن منحة مقدمة من صندوق التنمية الثقافية وقدرها 50,000 جنيه لإنتاج فيلم رسوم متحركة قصير.

وتبدأ فعاليات الملتقى بافتتاح معرض فني لأعمال الرسوم المتحركة في السابعة مساء الأربعاء المقبل ببهو مركز الهناجر للفنون.