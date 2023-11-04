«قصور الثقافة» تنظم فعاليات متنوعة لأطفال مستشفى 57357 وروضة السيدة

نظم قصر 25 يناير لثقافة الطفل، يوما ثقافيا ترفيهيا لأطفال روضة مستشفى علاج سرطان الأطفال 57357، ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني خلال شهر نوفمبر بمناسبة عيد الطفولة.

وفي السياق أقيمت ورشة أشغال يدوية قامت خلالها وفاء أبو الفضل بتصميم سمكة مجسمة بالكانسون الملون، تلاها ورشة عمل مجسمات للكائنات البحرية المتنوعة باستخدام الفوم نفذتها مريم حسن، وشهد الختام عدد من المسابقات الترفيهية وتوزيع جوائز رمزية على الأطفال الفائزين إشراف فاطمة شعبان.

فعاليات ثقافية في السيدة زينب

وحرصا من هيئة قصور الثقافة على تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن، شهدت روضة السيدة زينب مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية ضمن المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات، منها ورشة تصميم حلي بالخرز الملون تدريب رغدة كمال، تلاها ورشة لتعليم التلوين إشراف مريم حسن.

كما قدمت ريهام نبيل ورشة حكي بعنوان «ساعتي»، ناقشت خلالها قيمة الوقت وكيفية استغلاله بشكل أمثل في أنشطة إيجابية وتعلم مهارات جديدة.

تقام الفعاليات بإشراف الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. چيهان حسن المشرف العام على المشروع، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري بأحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بمحافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وبورسعيد.