«القومي لثقافة الطفل» ينظم «صالون المستقبل» بالحديقة الثقافية الجمعة

ينظم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة، صالون المستقبل، الجمعة 10 نوفمبر، بالحديقة الثقافية للأطفال، بإدارة الباحثة ولاء محمد، في الساعة السادسة مساء بعنوان «الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية».

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، يتحدث فيها الدكتور زياد عبد التواب، مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، الدكتورة ياسمين الشرقاوي استشاري ريادة الأعمال والاستدامة والتحول الرقمي، والكاتب محمد ناصف «رئيس المركز القومي لثقافة الطفل».

كما يجري عمل لقاء مع المبدع الصغير عمر وائل محمد 14 سنة، من محافظة الاسكندرية ليعرض تطبيقه الإلكتروني، وهو عبارة عن لعبة إلكترونية باسم «هنلعب منهجنا».

والمبدع عمر وائل من العشرة المصعدين للمرحلة النهائية في جائزة الدولة للمبدع الصغير عام 2021 فى محال التكنولوجيا والتطبيقات الإلكترونية، وقد تم وضع صورة عمر وموضوع تطبيقه الإلكتروني في منهج الصف السادس الابتدائي في الفصل الأول من كتاب مادة الحاسب الآلي لعام 2024، كنموذج للطفل المصري المشرف لبلاده خارج مصر بمشروع عن العالم الافتراضي بالذكاء الصناعي.

جدير بالذكر أن «صالون المستقبل» ينظمه المركز القومي لثقافة الطفل شهريا بالتعاون مع أمانة جائزة الدولة للمبدع الصغير، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة.