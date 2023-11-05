عاجل.. الزمالك يتجه لفسخ عقد أوسوريو رسميا.. ومفاجأة بشأن هوية المدرب الجديد

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن هناك اتجاه بين أعضاء مجلس إدارة النادي، لفسخ التعاقد مع المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، بشكل رسمي، وتوجيه الشكر له بشكل نهائي خلال الفترة الحالية، بعد تراجع نتائج الفريق في المسابقات كافة، خلال الفترة الأخيرة.

الزمالك يفسخ عقد أوسوريو بالتراضي وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إنه جرى التأكيد من جانب عدد من أعضاء مجلس الزمالك، على رحيل المدرب نهائيا، وعدم منحه فرصة قيادة الفريق أمام بيراميدز.

وأشار المصدر، إلى أن بعض الأعضاء طالبوا ببقائه ومنحه الفرصة في قيادة الفريق أمام بيراميدز في مسابقة كأس مصر، لكن سيجرى الحسم خلال ساعات، بعد الحصول على قرار بالإجماع.

وأوضح أن بديل خوان كارلوس أوسوريو في تدريب الزمالك، سيكون مفاجأة، مؤكدا أنه سيكون اسما مصريا، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي لقيادة الفريق فنيا.