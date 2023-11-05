عاجل.. مدرب الزمالك يعلن اعتذاره عن عدم استكمال مهمته مع الفريق «خاص»

أعلن مدحت عبدالهادي المدرب العام بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن اعتذاره عن استكمال مهمته في منصب المدرب العام بالجهاز الفني لنادي الزمالك بشكل رسمي خلال الفترة القادمة بشكل نهائي، مؤكدا على أنه لن يكمل مهمته مع الفريق.

مدحت عبدالهادي يعلن اعتذاره عن استكمال مهمته في الزمالك وأكد مدحت عبدالهادي المدرب العام بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت» أنه اعتذر عن الاستمرار ضمن صفوف الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة بصورة رسمية.

مجلس الزمالك يتجه للإطاحة بأوسوريووينتظر أن يعلن مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب، رئيس النادي، رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بسبب سوء النتائج الذي يعاني منها الفريق في هذه الفترة.

وكان الزمالك قد خسر المباراة الماضية أمام فريق زد الصاعد حديثًا لدوري NILE بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة الخامسة من المسابقة، وذلك بعد خسارته أمام إنبي في المباراة التي سبقتها بنفس النتيجة مما صعب موقف المدير الفي للفريق.