مخطط نجلاء بدر وابنيها لتشويه سمعة حنان مطاوع في مسلسل صوت وصورة

شهدت الحلقة رقم 17 من مسلسل صوت وصورة، على اتفاق نجلاء بدر مع ابنيها على تشويه سمعة رضوى «حنان مطاوع» عبر السوشيال ميديا.

صوت وصورة من بطولة نجلاء وبدر وحنان مطاوع

جاء ذلك بعد تسريب فيديوهات مراد مكرم، مع نساء أقام معهن علاقات، واتهمت نجلاء بدر حنان مطاوع ومحاميها، بتسريب هذه الفيديوهات لتحسين موقفها في القضية.

حاول صدقي صخر محامي حنان مطاوع، إقناع نجلاء بدر بالتعاون معهما، لمعرفة المسئول عن هذه التسريبات لكنها رفضت عرضه وطردته من منزلها.

المسلسل يتكون من 30 حلقة عبر واتس أت

يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة، وهو من بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى ويتم عرضه علي قناة dmc ومنصة watch

ويعرض مسلسل صوت وصورة بطولة الفنلنة حنان مطاوع والفنان صدقي صخر ونجلاء يدر على قنلة Dmc من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، بينما يتم عرض الحلقة على قناة Dmc دراما في تمام الساعة 11 مساء.