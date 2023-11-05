عاجل..الزمالك يعلن رسميا عرض ثلاثي الفريق للبيع على رأسهم أحمد فتوح

أعلن أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن مجلس إدارة النادي قرر عرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بشكل رسمي.

الزمالك يعلن عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيعوأكد المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، في تصريحات عبر قناة النادي الرسمية، إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، لأجل غير مسمي، والتحقيق معهم خلال الفترة الحالية، لبحث ما حدث منهم بشكل كامل، خلال الفترة الماضية، وتحديدا قبل مباراة زد، مع عرضهم للبيع.

وجاء بيان الزمالك، كالتالي: «إعلاء للقيم والثوابت الرياضية، التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي، ولن يتحول عنها لأي سبب، وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد، مدير الكرة للفريق الأول، فإن اللاعبين أحمد فتوح محمد صبحي مصطفى الزناري، قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة».

وتابع: «قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس، طبقا للوائح الفيفا، وعرضهم للبيع، وتوجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده والكابتن مدحت عبد الهادي، وتعيين كابتن معتمد جمال، مدرب عام، وقائم بأعمال المدير الفني، لحين إعادة تشكيل الجهاز الفني».