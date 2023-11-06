رسالة زوجين من الصم والبكم عن الوضع في غزة: «نفسنا نعيش»

داخل مستشفى القدس، وقف زوجان من الصم والبكم بجوار بعضهما، كانا ينظران إلى بعضهما في أسى وكأنما ينقلان المعاناة التي يعيشان فيها، بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لغزة منذ 7 أكتوبر الماضي، يحاولان توجيه رسالة للعالم بوقف ما يحدث في غزة من جرائم حرب مؤلمة، بينما تسيطر عليهما علامات الحزن والخوف.

معاناة الزوجين الفلسطينين

بعدما قصف الاحتلال الإسرئيلي منزل زوجين من الصم والبكم، توجها بأطفالهما إلى مستشفى القدس من أجل الاحتماء فيه، خوفًا من التعرض للقصف مرة أخرى: «بيتنا راح من القصف، ومن خوفنا جينا هنا في مستشفى القدس عشان نختبأ فيه باعتبار أنه مكان آمن»، وفقًا لما وصفه الزوج في مقطع الفيديو الذي نشره الهلال الأحمر الفلسطيني عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي.

أراد الزوجان أنّ ينقلا معاناتهما بسبب القصف المستمر الذي تتعرض له غزة، إذ كانا يعتقدان أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تستهدف المستشفيات، لذلك لجآ إلى مستشفى القدس مع أطفالهما: «إحنا فكرنا أنّ الاحتلال مش هيستهدف المستشفيات، وجينا هنا لكن أطفالنا بتصرخ من صوت القصف المستمر في محيط المستشفى».

مشكلات واجهها الزوجان

نقص الطعام والمياه، من أبرز المشكلات التي تواجه الزوجان الفلسطينيان بعد تعرض منزلهما للقصف، لتقدم لهما جمعية الهلال الأحمر، المساعدة: «جمعية الهلال الأحمر ساعدتنا وأكلتنا واعتنت فينا، لازم نوصل صوتنا أنا وزوجتي للعالم ولازم يساعدونا عشان نتخلص من القصف المستمر ونعيش».

لم تقتصر معاناة الصم والبكم من قصف الاحتلال الإسرئيلي على الزوجين فقط، ولكن هناك أيضًا شاب فلسطيني من الصم حاول أنّ يشرح للعالم الأوضاع التي يمر بها أهالي غزة نتيجة القصف الإسرئيلي، وكانت علامات الحزن تسيطر عليه، من خلال مقطع فيديو وثقه الصحفي الفلسطيني مجدي فتحي.