وزير التعليم العالي يؤكد أهمية الجامعات التكنولوجية في تأهيل الخريجين

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الجامعات التكنولوجية في تأهيل الخريجين، ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل، ودعم خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتغيير نظرة المجتمع نحو هذا المسار التعليمي الهام.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى

وقال وزير التعليم العالي إن الجامعات التكنولوجية تمثل رافدًا حديثًا ومهمًا من روافد التعليم العالي في مصر، حيث تستهدف تقديم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، والمشاركة في عملية التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030).

وأشار عاشور إلى أن لدينا 10 جامعات تكنولوجية تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعامل الخاصة بالبرامج الدراسية، لافتًا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التوسع في مسار التعليم التكنولوجي بالجامعات التكنولوجية بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة.

وشدد على أهمية متابعة الدورية لانتظام العملية التعليمية بالجامعات التكنولوجية، وتوفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، مشددًا على الاستمرار في إقامة شراكات مع جامعات دولية مرموقة، وتبادل الخبرات مع الجهات الأجنبية، والتعاون مع الجهات الصناعية فى توفير التدريب المناسب للطلاب، ودعم وتنفيذ المشروعات البحثية والعلمية القابلة للتطبيق، لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة.

توفير أوجه الدعم اللازمة للجامعات التكنولوجية،

وخلال الاجتماع، استمع أيمن عاشور إلى عرض تفصيلي من رؤساء الجامعات التكنولوجية حول أداء عمل الجامعات التكنولوجية منذ بدء العام الدراسي الحالي، ووجه الوزير بضرورة توفير كافة أوجه الدعم اللازمة للجامعات التكنولوجية، خاصة في مجال البنية المعلوماتية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يدعم الخطط المُستهدفة لتطوير هذه الجامعات.