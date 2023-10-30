الجامعات التكنولوجية: 50% من دارستنا تعتمد على الجانب العملي

أكد عدد من رؤساء الجامعات التكنولوجية بمختلف المحافظات، انتظام العمل بمختلف الكليات للفصل الدراسي الأول 2023 وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد ايمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين أن أكثر من 50% من الدراسة في الكليات قائمة على الجانب العملي والتدريبات سواء داخل كل جامعة أو في المصانع والشركات التي يتم التعاقد معها.

الجانب العملي والتدريب جزء رئيسي من نظم الدراسة

وقالت الدكتورة هبة سالم، رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فكرة الجامعات التكنولوجية قائمة على إخراج كوادر متميزة من الطلاب بمختلف المجالات العلمية، لافتة إلى أن الجانب العملي والتدريب جزء رئيسي من نظم الدراسة في الجامعات التكنولوجية وأنها تتخطى نسبة الـ50% من الدراسة.

وأضافت رئيس الجامعة، أنه بالنسبة للجزء النظري فيتم التعامل من خلال المنصات التعليمية المختلفة وأن لكل جامعة منصاتها المتميزة بها التي تسهم في تقديم الخدمة التعليمية المتميزة التي تهدف في النهاية إلى تخريج كوادر متميزة من الطلاب ومؤهلين لسوق العمل إقليميًا ودوليًا.

الدراسة منتظمة في مختلف الكليات

من جانبه، قال الدكتور عربي الكشكي، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدراسة منتظمة في مختلف الكليات دون رصد أي مشكلات، مشيرًا إلى أن المقررات الدراسية متاحة للطلاب عبر المنصات التعليمية المختلفة وفقًا للضوابط والقواعد التي الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أن نسبة الدراسة العملية في الكليات تتخطى حاجز الـ 50%، وأن الهدف هو تخريج طالب ذي كفاءة عالية.