عضو بـ«الشيوخ»: مصر تستخدم أدواتها الدبلوماسية باحترافية لدعم فلسطين

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن مواصلة الدولة إرسال المساعدات إلى قطاع غزة، بإجمالي 5208 أطنان من حجم المساعدات الإنسانية التى قدمها العالم لغزة، يمثل ترجمة حقيقية لما تسطره مصر من ملحمة حقيقية لدعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين.

مصر حريصة على توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة

وأكدت في بيان لها، أن الموقف المصرى تجلى في أبهى صوره في القرار الذي اتخذته القاهرة، برفض إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة، ما يعكس كيف تستخدم مصر أدواتها الدبلوماسية باحترافية وجدارة للانتصار في معركة الإنسانية وتوفير سبل إعانة وإغاثة المدنيين.

تمسك الطواقم الطبية على التطوع

وشددت أن مصر بكامل مكوناتها حريصة على أن تكون حاضرة بقوة في تلك الأزمة الفلسطينية الراهنة، وفرض إرادتها في مواجهة عالم يواصل صمته وتخاذله، وتمسك الطواقم الطبية على التطوع ومد العون لأهالي غزة في إنقاذ حياتهم، وأن يكون معبر رفع شريان حياة لإيصال المساعدات الإنسانية من مصر ودول العالم لدعم أشقاء غزة.

وأضافت أن مصر تقدم نموذجا للعالم أجمع تنطلق نحوه بناء على المسؤولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، بما يحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، والذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.