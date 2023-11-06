«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب في غزة

قال الدكتور منير البرش مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة إنهم واجهوا ليلة صعبة جراء قطع الاحتلال الإسرائيلي الاتصالات في قطاع غزة، موضحًا أنّ الاحتلال ارتكب أكثر من 24 مجزرة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، الليلة الماضية.

وأضاف مدير عام وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال ينفذ ضربات قاتلة ضد الفلسطينيين، ويمحو مواقع سكنية بشكلٍ كامل في قطاع غزة.