مسؤول أمريكي عن مستقبل غزة: لا مكان للحديث عن وقف شامل لإطلاق النار

سلطت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية الضوء على مستقبل الفلسطينيين وقطاع غزة، إذ قال في تقرير إنَّ الولايات المتحدة تعتقد أنَّ الشرق الأوسط لا يمكنه العودة إلى الوضع الراهن ويجب أن يتفق على مستقبل جديد للفلسطينيين في أعقاب ما جرى في 7 أكتوبر.

ونقلت عن جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي في مقابله قوله إنه لا يمكننا العودة إلى بيئة ما قبل 7 أكتوبر في غزة، وأن يكون القطاع يشكل تهديداً لإسرائيل بالطريقة التي رأيناها.

مستقبل وقف إطلاق النار في القطاع

وعلى الرغم من الدعوات لوقف إطلاق النار الصادرة أيضاً من بعض حلفاء أمريكا في المنطقة، قال «فاينر» إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد بوضوح تام أن الوقف ليس مناسياً لوقف شامل لإطلاق النار، مضيفاً أن واشنطن تدعم وندعو إلى هدنة إنسانية للسماح بتوزيع المساعدات الإنسانية، وتسهيل إطلاق سراح المزيد من الرهائن وتقديم بعض الإغاثة والسماح للسكان الفلسطينيين في غزة بأخذ أنفاسهم وسط هذا القصف العنيف والشديد.

ولفت إلى أنَّ الولايات المتحدة تواصل الانخراط في «مفاوضات هادئة ومكثفة» لضمان إطلاق سراح أكثر من 200 شخص، بمن فيهم أمريكيون، يعتقد أن حماس قد اختطفتهم بعد هجومها، مؤكداً أنها أولوية كبيرة بالنسبة للرئيس جو بايدن، ولكل أفراد الإدارة جميعاً بأن يعيدوا أكبر عدد ممكن من هؤلاء الرهائن إلى وطنهم.

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن قام بتسليم الرسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارة مفاجئة في وقت مبكر من صباح أمس إلى أراضي الضفة الغربية، إذ قال المتحدث باسمه ماثيو ميللر إن بلينكن أوضح أنه لا يجب تهجير الفلسطينيين قسراً وأعرب عن التزام الولايات المتحدة بالعمل على تحقيق التطلعات المشروعة للفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية.

الدعوات في أمريكا لوقف إطلاق النار وموقف بايدن

وأدى هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل إلى مقتل أكثر من 1400 شخص، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، بينما يقترب عدد الشهداء في قطاع غزة من 10 آلاف أغلبهم من النساء والأطفال، بينما لا يزال المئات تحت الأنقاض إلى جانب آلاف المصابين بعضهم أصيب بإعاقات دائمة.

ودعا العديد من النشطاء المؤيدين للفلسطينيين وبعض الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس إلى وقف إطلاق النار في ضوء الخسائر البشرية في غزة، لكنها خطوة لا تدعمها إدارة بايدن، وفق «إيه بي سي»، مشيرة إلى أن آلاف المتظاهرين تجمعوا أمام البيت الأبيض يوم السبت للمطالبة بوقف إطلاق النار.