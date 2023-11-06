وزيرة البيئة: زيادة دخل المحميات من 100 إلى 700 مليون جنيه خلال 4 سنوات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الوزارة عززت الاستثمار البيئي لمنتج جديد في الساحة المصرية، وهو السياحة البيئية، من خلال تسليط الضوء على 13 محمية طبيعية كمقصد سياحي بيئي، وإشراك المجتمعات المحلية لهذه المحميات، من خلال إتاحة الفرصة لهم لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، وإتاحة الفرص أيضا لاستثمارات القطاع الخاص من خلال حق ممارسة النشاط داخل المحميات بالشراكة مع المجتمع المحلي، بما يعزز ربط الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بالاستثمارات الكبيرة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذا التوجه ساعد على زيادة الحوافز، وممارسة النشاط وإطلاق العنان لأفكار الشباب، ومشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص على زيادة دخل المحميات من 100 إلى 700 مليون جنيه خلال الأربع سنوات الماضية.

وأكدت أن الوزارة خلال رحلتها لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، أطلقت أول منتدى ومنصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، لجذب وتشجيع الاستثمارات الخضراء في مجال البيئة والمناخ، وفتح آفاق جديدة لفرص استثمارية واعدة في مصر بمجالات إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوى، والزراعة وإنتاج الغذاء.