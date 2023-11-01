وزيرة البيئة: الأفكار المطروحة أبرزت أهمية دور القطاعين العام والخاص

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الأفكار المطروحة في الجلسة الختامية لمشاورات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28، أبرزت أهمية دور القطاعين العام والخاص، إذ أشار الوزراء المشاركون في الجلسة الختامية إلى التحديات التي يواجهونها في الحصول على التمويل، وخاصة من القطاع الخاص، ومحدودية دور ومشاركة القطاع الخاص فيما يخص قضية التكيف.

ولفتوا إلى التحدي المتمثل في جذب الاستثمارات رغم توفر الخطط اللازمة على المستوى الوطني، والحاجة إلى أفكار مبتكرة، للتعامل مع التحدي الذي تشكله قضايا الديون على الوصول إلى التمويل الميسور التكلفة.

كما أكدوا الحاجة إلى مزيد من الطموح من حيث حجم تمويل التكيف وتسهيل الوصول إليه، والدعوة القوية لضمان موارد كافية للتكيف من شأنها أن تقلل بشكل كبير من تكلفة الخسائر والأضرار.

وأكدت «فؤاد» أن المشاورات سمحت بالتفاعل بين مختلف الأطراف بشأن القضايا المطروحة، لافتة إلى أن هناك حاجة ماسة لمزيد من العمل بعد تلك المشاورات للقيادة المشتركة، لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ لمؤتمر المناخ COP28.