منتخب مصر للكرة الشاطئية يستعد لكأس العالم من الإسكندرية (صور)

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن شواطئ الإسكندرية على استعداد تام لإقامة الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها، مشيرا إلى أنه تم توجيه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق، لتقديم كافة التسهيلات لإقامة الفعاليات الرياضية بالشكل الذي يليق بمحافظة الإسكندرية.

وأعرب اللواء محمد الشريف، في بيان اليوم، عن سعادته وفخره بتأهل المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، التي ستُقام بالإمارات فبراير القادم، متمنيًا التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال البطولة.

تفاصيل معسكر منتخب مصر للكرة الشاطئية

ومن جانبه؛ أشار الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إلى أن معسكر تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية بدأ أمس، ومن المقرر أن يستمر حتى 11 نوفمبر الجاري بشاطئ سيد درويش المجاني بحي الجمرك، لافتا إلى أن الدعوة مفتوحة للجميع لحضور التدريب وتشجيع المنتخب.

مصر تستعد لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري تأهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية والمُقامة في الإمارات فبراير المقبل، وستلعب مصر ضمن المجموعة الأولى.