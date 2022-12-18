استعدادا لكأس العالم.. الإسكندرية تستضيف معسكر منتخب الكرة الشاطئية

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية عن استعداد شاطئ إسحاق حلمي للمعسكر التدريبي للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامته خلال الفترة من 20 - 30 ديسمبر الجاري، وذلك استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023 والتي ستقام فى دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وأعرب محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، عن اعتزازه وفخره باختيار الإتحاد المصرى لكرة القدم «الشاطئية» لواحد من شواطئ عروس البحر المتوسط لإقامة هذه الفاعلية الرياضية المهمة.

3 مباريات للمنتخب قبل كأس العالم

وأكد على دعمه الكامل للأنشطة الرياضية وتمنياته للمنتخب المصري بالتوفيق؛ حيث من المقرر أن يلعب خلال تلك الفترة 3 مباريات ودية مع المنتخب الكويتي.

ووجه المحافظ؛ رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف اللواء جمال رشاد بضرورة أن تكون شواطئ الإسكندرية على استعداد تام لاستقبال أي فاعليات رياضية، وإظهار الشواطئ بالشكل الذي يليق بمكانة المدينة ، لافتا إلى أن هذه المباريات ليست الأولى التي تستضيفها شواطئ الإسكندرية.

مواعيد مباريات منتخب مصر للكرة الشاطئية

هذا وأكد الشريف على أن أهالي الإسكندرية وزوارها يمكنهم حضور المباريات وتشجيع منتخبنا الوطني خلال التدريبات، ومشاهدة المباريات بين المنتخب المصري والمنتخب الكويتي أيام 25-27- 29 ديسمبر الجاري مجانا.

شاطئ إسحاق حلمي موطن الرياضة الشاطئية

ومن جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد، أن الادارة المركزية للسياحة والمصايف، لم ولن توفر جهد لكي تظهر شواطئ الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها، مؤكدا أن شاطئ إسحاق حلمي يتميز بمساحته الرملية الكبيرة التي تسمح بإقامة الفاعليات الرياضية عليه بكل سهولة، مشيرا إلى أن شاطئ إسحاق حلمي شهد أكثر من فاعلية رياضية حيث أقيمت عليه المباراة الودية بين منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ومنتخب دولة الإمارات في مايو 2022.

كما أقيم في 2022 مباراة بين منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية ومنتخب غانا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية موزمبيق 2022، وكذا مهرجان الرياضة للجميع بإشتراك 800 رياضي من 30 نادي ومركز شباب في سبتمبر 2022.