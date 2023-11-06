إنفوجراف.. أهم مؤشرات نمو الاقتصاد المصري خلال 2023/2022

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها في ظل التحديات العالمية الحالية.

وتستعرض «الوطن»، إنفوجراف أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، متضمنا معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام المالي 2023/22، حيث جاءت أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي ككل، كالتالي:

- الناتج المحلي الإجمالي:

معدلات النمو السنوي

عجز الميزان التجاري

معدلات نمو الأنشطة الاقتصادية

الخدمات الاجتماعية الصحة والتعليم

قطاع السياحة

المطاعم والفنادق