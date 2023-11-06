مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية: فرق طوارئ للتعامل مع مصابي غزة

قال الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، إنه جرى زيادة أعداد النوبتجيات وتشكيل فرق للانتشار السريع بالتزامن مع تنظيم جداول الأطباء والتمريض، بكل أقسام المستشفيات بالمحافظة، وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ بعد وصول مصابين من قطاع غزة.

وأضاف سامي في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن لجنة الأزمات والطوارئ بالإسماعيلية منعقدة على مدار 24 ساعة متواصلة، مشيرا إلى أنه جرى توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته بالمستشفيات.

سامي: توفير كل الإمكانيات للمصابين

وقال سامي إن الهيئة العامة للرعاية الصحية وجهت بضرورة توفير كل الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة لمصابي قطاع غزة.

وأضاف أنه جرى تشكيل فرق طبية خاصة للتعامل مع حالات المصابين، وتعزيز الأجهزة الطبية والتقنية بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى، بالإضافة إلى الدعم النفسي المقدم لهم.

وقال: «نتابع على مدار الساعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بالأقسام الداخلية أو الرعايات المركزة، ونسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، والتأكد من مصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود والغازات الطبية اللازمة للتشغيل».