مدير «الرعاية الصحية» في الإسماعيلية: قدمنا 6 ملايين خدمة لمليون منتفع منذ تدشين المنظومة (حوار)

قال الدكتور محمد سامى، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، إن التقييم المستمر لجميع العاملين فى هيئة الرعاية الصحية من الأطباء وأطقم التمريض والفنيين هو سبب رئيسى فى نجاح المنظومة وحصول المنتفع على جميع الخدمات الطبية اللازمة له بأفضل صورة.

وأضاف «سامى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن مشروع التأمين الصحى الشامل استهدف بشكل أساسى تقديم خدمة صحية على أعلى مستوى وبأعلى جودة لأهالينا من البسطاء.. وإلى نص الحوار:

التقييم المستمر سر النجاح.. وأفضل دعاية للمشروع هو حديث المنتفعين عن تجربتهم

كم خدمة تم تقديمها حتى الآن بعد تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل؟

- وصلنا إلى 6 ملايين خدمة طبية فى محافظة الإسماعيلية، منذ تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل فى الإسماعيلية، وهو رقم ضخم بعد وصولنا إلى تسجيل أكثر من مليون منتفع من سكان المحافظة. وتنوعت الخدمات الطبية بدءاً من الجراحات الكبرى التى وصلنا فيها إلى زراعة الكبد فى مركز 30 يوينو، وتصل تكلفتها خارجياً لنحو 600 ألف جنيه، لكننا أجريناها بمقابل مادى 390 جنيهاً فقط، مروراً بباقى الجراحات المختلفة فى المخ والأعصاب والقلب المفتوح، وصولاً إلى الخدمات العلاجية.

ما الفارق بين النظام الصحى القديم والتأمين الصحى الشامل؟

- الفارق كبير، والأساس فيه هو عملية المراقبة، فالتأمين الصحى الشامل كمشروع يضم هيئة مستقلة هى هيئة الرقابة والاعتماد، وهى المسئولة عن مراقبة تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى للمنتفع.

وكيف يضمن المنتفع تقديم هذه الخدمة بأفضل صورة؟

- تم تجهيز جميع المستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية وحصول عدد كبير من منشآت الهيئة على الاعتماد بعد مطابقة المواصفات العالمية، وهناك نخبة كبيرة من الأطباء والاستشاريين من أبناء وزارة الصحة وتمت الاستعانة بنخبة أخرى من أساتذة جامعة قناة السويس لضمان تقديم أفضل خدمة طبية.

المواطن دائماً لديه تخوف من الخدمات المجانية وسوء التعامل.. كيف تغلبتم على هذه الأزمة؟

- بالتدريب وتقديم أفضل خدمة ممكنة، وأفضل دعاية يمكن الحصول عليها هى دعاية المنتفع بأنه يخرج يتكلم عن تجربته، ولذلك نعمل بكل طاقتنا على تقديم أفضل ما لدينا، أما بخصوص المعاملة فنحن فى تدريب مستمر للطواقم الطبية من الأطباء والتمريض، وأيضاً من الفنيين والعمال، على حُسن معاملة المنتفعين، وهناك حساب حال حدوث وإثبات أى تجاوز.

كم يدفع المواطن مقابل العمليات الجراحية فى المستشفى؟

- المواطن حال كونه من أصحاب الأمراض المزمنة يتم إجراء جميع الفحوصات والإجراءات بالمجان، وحال دخوله لأول مرة يتكلف فقط 390 جنيهاً كحد أقصى مهما بلغت التكلفة، وهناك جراحات قاربت تكلفتها على المليون جنيه كلفت المنتفع فقط 390 جنيهاً. وأؤكد أن المواطن الأكثر احتياجاً يحصل على نفس الخدمة التى يحصل عليها المواطن المقتدر دون تفرقة أو تمييز، وهناك فرق مسئولة عن هذه المتابعة بشكل يومى.

كم عدد المستشفيات والمراكز المطورة؟

- لدينا 66 منشأة طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية فى الإسماعيلية، تم افتتاح 54 منشأة منها؛ على رأسها مجمع الإسماعيلية، ومركز 30 يونيو فى مدينة الإسماعيلية، ومستشفى أبوخليفة للطوارئ فى مركز ومدينة القنطرة، ومستشفى فايد التخصصى فى مركز ومدينة فايد، وهو أحدث مستشفى حصل على الاعتماد قبل أيام قليلة، إلى جانب الوحدات الطبية ووحدات طب الأسرة المنتشرة داخل أحياء الإسماعيلية والقرى، وخلال أيام قليلة سيتم افتتاح مستشفيات أخرى ووحدات جديدة تدخل الخدمة ضمن المنظومة.

بماذا تحلم لتطوير المنظومة التى تتولى مسئوليتها فى الإسماعيلية؟

- لدىّ أمل أنا والطواقم الطبية أن نقدم أفضل خدمة طبية لأهالينا، وكل ما أطلبه هو مساعدتنا والالتزام بالتعليمات والتدرج الطبيعى فى الحصول على الخدمة بدءاً من التسجيل ومروراً بالكشف فى الوحدة الصحية والإحالة إلى أحد المستشفيات حال احتياج الحالة، وأطلب الصبر لحين تفعيل المنظومة بالكامل فى أرجاء المحافظة.

إدارة «رضاء المنتفعين»

لدينا إدارة اسمها إدارة رضاء المنتفعين، دورها الأساسى رصد الشكاوى والعمل على حلها، ولدينا مؤشر للأداء، ووصلنا إلى نسبة رضاء تصل لأكثر من 90%، وهو رقم جيد جداً فيما يخص إدارة منظومة صحية، ووصلنا فى نسبة الاستجابة للشكاوى إلى 96%. وأى شكوى يتم التحقيق فيها ودراستها، ولدينا تقييم مؤسسى شهرياً بتقييمات دورية على جميع المستويات لجميع الأطباء وأطقم التمريض والفنيين تتضمن أداء عمله ووجود شكاوى من عدمه وطريقة تعامله مع الجمهور، وأى نقص فى التقييم يؤثر على الراتب الشهرى، وهذا التقييم هو أحد أسباب نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل.