تراجع سعر طن الأسمنت في الأسواق المصرية

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تراجع أسعار الأسمنت اليوم الاثنين للمرة الثانية خلال منتصف التعاملات، ذلك الانخفاض الذي يقدر بنحو 66 جنيها بعد أن هبط صباحا بقيمة 40 جنيها وذلك في كافة الأسواق المصرية ليصل إجمالي انخفاض الأسعار حتى الآن 106 جنيهات.

ويرجع سبب انخفاض أسعار الأسمنت الفترة الحالية إلي وفرة المعروض وقلة إقبال المواطنين على الشراء.

سعر طن أسمنت المسلح اليوم

وأوضحت البوابة أن سعر طن أسمنت المعلم والسهم يبلغ 2060 جنيها فيما يسجل سعر أسمنت الفهد 2050 جنيها كما وصل سعر أسمنت وادي النيل 2075 جنيها بينما يبلغ سعر طن أسمنت العسكري بني سويف 2070 جنيها وسعر أسمنت المسلح يباع للمستهلك بسعر 2285 جنيها.

أسعار الأسمنت

كما وصل سعر طن أسمنت جنوب الوادي إلي 2080 جنيها ويسجل أسمنت المخصوص 2240 جنيها وأسمنت السويس 2300 جنيه فيما يبلغ سعر طن أسمنت السويدي 2450 جنيها وأسمنت النصر 2200 جنيها بينما وصل سعر أسمنت حلوان 2240 جنيها وسعر أسمنت سيناء 42.5 يسجل 2240 جنيها.