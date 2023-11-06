 «قانون وخط نجدة الطفل».. ندوة بمدرسة أحمد عرابي في البحيرة

نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، ومقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة محمد نعمة كجك، ندوة تثقيفية بمدرسة أحمد عرابي بدمنهور للتعريف بقانون الطفل وخط نجدة الطفل 16000، كيفية رصد حالات الأطفال المعرضين للخطر والتنمر الذي يعد ظاهرة اجتماعية مرفوضة شكلاً وموضوعاً وكذلك الابتزاز الإلكتروني والتغذية السليمة للأطفال.

ندوة حول حقوق الطفل في البحيرة

جاء ذلك بحضور أميمة المسيري، مقررة اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدمنهور، وفاطمة علام، مديرة المدرسة، نشوى إسماعيل، ممثل الإدارة الصحية بدمنهور، صفاء عرابي، عضو المجتمع المدني باللجنة العامة، وصابرين حصافي عضو التضامن الاجتماعي باللجنة.

كما تناولت الندوة أهم إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد دار حوار تفاعلي مع طلاب المدرسة عن الأحداث الجارية على الصعيد الدولي والمحلي، وقد استفاد من تلك الندوة 60 طالبا وطالبة.

تكثيف ندوات الطفل

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، كما وجهت بتكثيف الندوات المتعلقة بالأطفال في مختلف المدارس.