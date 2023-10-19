ندوة تثقيفية حول أهمية دور المرأة للمشاركة السياسية في البحيرة

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحيرة برئاسة نجلاء عباس، ندوة تثقيفية، عن «أهمية دور المرأة في المشاركة السياسية»

ندوة أهمية المشاركة في الحياة السياسية

جاءت الندوة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة اللواء وائل زغلول، وبحضور فاطمة عمر مسئول وحدة تكافؤ الفرص بالمركز و فضيلة الشيخ محمد عبد العاطي عمرو ممثل الأوقاف.

دور المرأة في العمل السياسي وحرية التعبير

وجرى خلال الندوة توعية السيدات والحضور بأهمية المشاركة السياسية ودور المرأة في العمل السياسي وحرية التعبير عن الرأي.

كما أكدوا على الدور الإيجابي للمرأة في توعية الأبناء بضرورة المشاركة في الحياة السياسية، وتفعيل أصواتهم للحصول على حقوق أفضل ومستقبل أفضل.

تكثيف برامج التوعية بحقوق المرأة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة استمرار وتكثيف خطط و برامج التوعية المجتمعية بحقوق المرأة والفتيات، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود وزارة التنمية المحلية ومحافظة البحيرة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.

دعم دور المرأة والارتقاء بها

كما تأتي في ضوء توجه الدولة نحو دعم دور المرأة والارتقاء بها وإدماجها في عملية التنمية إلى جانب تحسين المستوى السياسي والاجتماعي لديها، وتواجد المرأة في مراكز صنع القرار الأمر الذي من شأنه تحسين نظرة المجتمع للمرأة وتقبلها في العمل السياسي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.