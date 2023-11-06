«العربية لحقوق الإنسان» تُطلق دورة بناء قدرات الكوادر الشابة السودانية

اطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، دورة بناء قدرات الكوادر الشابة في السودان في مجال الحماية في يومها الأول، التي تتواصل بمقر الأمانة العامة للمنظمة بالقاهرة وتستمر حتى الخميس 9 نوفمبر الجاري.

25 شابا وشابة مشاركون في الدورة التدريبية

ووفقا لبيان صادر عن العربية لحقوق الإنسان، فهناك 25 شابا وشابة يشاركون في الدورة، من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والحركات الشبابية من السودان، وتعمل الدورة على بناء قدرات هؤلاء الشباب في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير والتدخلات، وسبل المساهمة في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة الجارية، خاصة في سياق النزاع المسلح الجاري.

وتأتي هذه الدورة في سياق برنامج بناء القدرات في مجال الحماية، الذي يعد المحور الثاني من محاور عمل أكاديمية المنظمة العربية لحقوق الإنسان التي أنشأتها المنظمة في يوليو 2023 لتنسيق وتوسيع منهجية عمل أنشطتها في مجال التربية على حقوق الإنسان.

برنامج تأهيل الكادر المهني

وتتزامن الدورة التدريبية الحالية مع الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تأهيل الكادر المهني والموجه في عامه الأول لجمهورية مصر العربية، ويشارك فيه حالياً 96 من الشابات والشباب المصريين والعرب المقيمين في مصر.

وقد افتتح أعمال الدورة علاء شلبي، رئيس المنظمة، ومحمود قنديل، عضو مجلس أمناء المنظمة ورئيس الهيئة العلمية للأكاديمية، وإسلام أبو العينين، مدير البرامج بالمنظمة.