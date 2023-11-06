«العربية لحقوق الإنسان» تنتقد تهديدات ضرب غزة بالنووي: تعكس طبيعة إسرائيل

قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي بضرب غزة بالنووي ليست جديدة ولا مثيرة للدهشة، فهي تعكس بجلاء طبيعة تكوين حكومة الاحتلال الحالية غير المسؤولة.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» أن المسألة لا تتعلق فقط بمخاطر استخدام السلاح النووي على قطاع غزة، حيث استخدمت سلطات الاحتلال في قصفها لقطاع غزة منذ 7 أكتوبر ما لايقل عن 28 ألف طن متفجرات في مساحة 360 كيلو متراً مربعاً يسكنها 2.3 مليون نسمة، وأن هذه الكمية من المتفجرات يُعادل 2 قنبلة ذرية مثل التي قصفت بها الولايات المتحدة مدينة هيروشيما باليابان في 6 أغسطس 1945.

جريمة إبادة جماعية كاملة الأركان

وأشار إلى أن خبراء حقوق الإنسان في المنطقة والعالم اتفقوا للمرة الأولى على توافر أركان جريمة الإبادة الجماعية المحظورة في قطاع غزة، بعد قطع سبل الحياة عن القطاع من مياه وغذاء ودواء ووقود، ما يشكل عمليا حكما بالإعدام على سكان القطاع، إلى جانب التهجير قسري الذي يجرى داخل القطاع، واتضاح ملامح المساعي للتهجير نحو مصر عبر الهجوم شمالا وشرقا وغربا، ودعوة الناس بشكل متكرر للتحرك جنوبا فرارا من القصف الانتقامي العشوائي المجنون، ونتوقع صوتا قويا من المسئولين الأمميين، وعلى رأسهم المفوض السامي لحقوق الإنسان.