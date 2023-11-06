وول ستريت جورنال: دبلوماسيون أمريكيون يضغطون على إسرائيل لإيقاف الهجوم على غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، بأن صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، قالت إن دبلوماسيون أمريكيون يضغطون على إسرائيل لإيقاف الهجوم على غزة.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» كشفت أنها تواصل إرسال المساعدات الأمنية الحيوية لإسرائيل، في دفاعها عن نفسها ضد الهجمات، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

البنتاجون يرفض وقف إطلاق النار

أضافت: «لا نؤيد وقف إطلاق النار، لأنه يمنح الفصائل الفلسطينية الوقت لإعادة تنظيم صفوفها، وشن هجمات جديدة، ونعلم أن لدى الحوثيين القدرة على إطلاق صواريخ، تصل إلى إسرائيل».

وتابعت: «ندعم هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، لتمكين المساعدات من الدخول، وكذلك لخروج المحتجزين».