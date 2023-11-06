«المصري للدراسات»: بعض العواصم الغربية بدأت تطرح أفكارا حول مستقبل غزة

قال الدكتور محمد كمال، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن هناك العديد من العواصم الغربية، سواء مؤسسات حكومية أو مراكز أبحاث، بدأت تطرح مجموعة من الأفكار، فيما يتعلق بمستقبل غزة، ويرجع السبب الأساسي في ذلك، بسبب تحولات ضخمة جدًا، بدأت تحدث في هذه المجتمعات، وخاصة على مستوى الرأي العام.

«كمال»: رفض شباب الحزب السياسية المتحيزة للرئيس جو بايدن

وأضاف «كمال» خلال مداخلته عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك انقسام كبير داخل الحزب الديمقراطي، بالولايات المتحدة الأمريكية، بسبب رفض شباب الحزب السياسية المتحيزة للرئيس جو بايدن، وتأييده المطلق لإسرائيل.

«كمال»: هناك جماعات أساسية وجزء من الحزب الديمقراطي يؤيدون القضية الفلسطينية

وتابع «كمال» هناك جماعات أساسية وجزء من الحزب الديمقراطي، منهم الأمريكيين من أصل إفريقي، يؤيدون القضية الفلسطينية، ومنهم «أوباما» الذي تحدث عن رفض إزهاق الأرواح لحماس، وتحدث أيضًا عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، التي أصبحت لا تطاق.