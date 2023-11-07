أذكار الصباح والمساء مكتوبة من دار الإفتاء وأوقاتها

أذكار الصباح والمساء مكتوبة، تهم قطاع كبير من المسلمين الذين يحرصون على تردديها بشكل يومي.

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وقت أذكار الصباح والمساء، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين النهار والليل والصباح والمساء، موضحا أن الصباح يبدأ عند أذان الفجر وينتهى عند أذان الظهر، موضحا أنه عند الظهر يقال Jمساءالخير»، ومن هنا يأتي المساء.

أذكار الصباح والمساء مكتوبة ووقتها

وفي إطار الحديث عن أذكار الصباح والمساء مكتوبة، أشار مفتي الجمهورية السابق، إلى أن النهار يبدأ من الصباح وحتى غروب الشمس، على أن يبدأ الليل بدخول الغروب وحتى بزوغ الفجر، انطلاقا من هذا فإن أذكار الصباح تبدأ من الفجر حتى الظهر، أما أذكار المساء فتبدأ بعد الظهر وحتى فجر اليوم التالي.

أذكار الصباح والمساء مكتوبة

واستكمالا للحديث عن أذكار الصباح والمساء مكتوبة، نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الشخصية مجموعة من الأذكار والأدعية، التي يرددها المسلم في الصباح ومنها:

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا، وأتمم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبناسكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين».

«اللهمَّ افرش لنا دربًا من نور واجعل وجوهنا دائمًا في سرور واملأ قلوبنا بذكرك يا غفور وتقبَّل دعاءنا يا شَكور واجعللنا الصراط سهلًا للعبور، يا عزيز يا غفور يا رب العالمين».

دعاء الصباح

«اللهمَّ يسِّر لنا اليُسرى، وجنِّبنا العسرى، واجعل لنا فرجًا ومخرجًا من كل ما أهمنا وغمَّنا يا رب العالمين».

«اللهمَّ يا مقلِّب القلوب والأبصار، ثبِّت قلوبنا على طاعتك، ولا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولا تفتنَّا في ديننا، واجعليومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا من يومـنا، واجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنايوم نلقاك وأنت راضٍ عنَّا يا رب العالمين».

«اللهمَّ أسعد قلوبنا وفرِّج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا، وارزقنا قلبًا خاشعًا وعملًا صالحًا ولسانًا ذاكرًاوصبرًا جميلًا ومن بعده أجرًا وعِوضًا يا رب العالمين».

أدعية الصباح

«اللهم إنا نسألك مغفرة تشرح بها الصدر، وترفع بها الذكر، وتيسِّر بها الأمر، وتكشف بها الضر إنك على كل شيء قدير يارب العالمين».

«اللهم بارك لنا في أسماعـنا، وأبصارنا، وقلوبنا، وأزواجـنا، وذرياتنا، وتُبْ علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلناشاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا يا رب العالمين».

أذكار المساء

«اللهمَّ إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي حلمك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحوالزلل، اللهمَّ فبقوة تدبيرك وعظيم عفوك وسَعة حلمك وفيض كرمك، نسألك أن تدبِّر لنا أحسن التدابير، وتلطف بنا وتنجيناممَّا يُزعج قلوبنا ويهمُّنا يا رب العالمين».

«اللهم إنَّا نسألك عيشةً هنيةً وميتة سَوِيَّة ومردًّا غير مُخزٍ ولا فاضح يا رب العالمين».

«اللهم أَحْيِنَا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفَّنا مسلمين تائبين ولا تردنا خائبين، وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحينيا رب العالمين».

«اللهمَّ يا حيُّ يا قيوم برحمتك نستغيث نسألك أن تصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين».

«اللَّهُمَّ إِني أعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أعْمَلْ».

«لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

«اللَّهُمَّ إنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أنْتَ، فاغْفِرْ لي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْني إنَّكَ أنْتَ الغَفُورُالرَّحِيمُ».

حكم قول أذكار الصباح قبل الفجر

وفي إطار تناول أذكار الصباح والمساء مكتوبة، تستعرض «الوطن»، حكم قول أذكار الصباح قبل صلاة الفجر، وفق لما أوضحه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال ورد اليه، مشيرا إلى أنه لا يجوز ترديد أذكار الصباح قبل صلاة الفجر، لأنه بذلك نكون ما زلنا في وقت الليل وليس الصباح.

أذكار الصباح بعد وقتها

وفي سياق منفصل أوضحت الإفتاء المصرية، إن الشخص الذي فاته أذكار الصباح بخروج وقتها؛ يستحب له قضاؤها عند تذكرها، موضحة أن الأولى قراءة الأذكار في وقتها حتى يُنال أجرُها كاملًا، مؤكدة أن ثواب قراءة الأذكار في وقتها أكثر ثوابًا من قراءتها خارج وقتها.