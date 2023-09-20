أستاذ فقه: أذكار الصباح والمساء تحفظ الإنسان وتقيه من الشرور

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن أذكار الصباح والمساء، تحفظ الإنسان وتقيه من الحسد والشرور، وتجعله دائما في حفظ الله طوال اليوم.

أذكار المساء

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «أذكار المساء يجب قولها بعد صلاة المغرب، ويمكن قولها بأى طريقة سواء كنت متوضأ أو لا، سواء كنت نائمًا أو جالسًا أو واقفًا أو في المواصلات».

أذكار الصباح

واستكمل: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول من يقول: أصْـبَحْنا وَأَصْـبَحَ المُـلْكُ لله وَالحَمدُ لله، لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمد، وهو على كلّ شَيءٍ قدير، رَبِّ أسْـأَلُـكَ خَـيرَ ما في هـذا اليوم وَخيرَ ما بَعـده، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ ما في هـذا اليوم وَشَر ما بعْـده، رَبِّ أَعـوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَـلِ وَسـوءِ الْكـبر، رب أَعـوذُ بِكَ منْ عـذاب في النـارِ وعـذابٍ في القَـبْر»، مشددًا: من يقوله كان حقا على الله أن يتم عليه نعمته.