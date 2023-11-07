شركة مصرية تنتج مخبوزات وتخصص الربح لدعم غزة.. «أقل حاجة نقدمها لأخواتنا»

مع دخول الشركات المصرية والعربية، في منافسة قوية من أجل تقديم الدعم للأشقاء في غزة، في ظل الحرب الدائرة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، والقصف المستمر على المنازل والمستشفيات، الذي راح ضحيته آلاف الشهداء، وسقط بسببه آلاف المصابين والجرحى، تتواصل الأفكار المبدعة التي تحاول الشركات تنفيذها من أجل دعم أبناء فلسطين.

فكرة خارج الصندوق لشركة مصرية من أجل دعم غزة

فكرة خارج الصندوق، كانت بطلتها إحدى شركات التوصيل المصرية، إذ قررت تقديم مخبوزات فلسطينية ضمن منتجاتها، مثل كرواسون اللبنة والزعتر، وكعك القدس بالزعتر، وضعت عليها العلم الفلسطيني للترويج لها

ولم تكتف الشركة ببيع المخبوزات الفلسطينية فقط، بل أعلنت تخصيص ربح تلك المخبوزات بالكامل من أجل دعم أبناء غزة، والوقوف إلى جانبهم في مأساتهم التي يعيشونها على مدار الشهر الماضي، في ظل القصف المتواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تخصيص 100% من أرباح المخبوزات الفلسطينية لصالح غزة

مبادرة الشركة المصرية التي تأسست عام 2016، لاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الذين أشادوا بذلك الموقف تجاه القضية الفلسطينية، والفكرة التي تعد خارج الصندوق.

وكتبت إحدى رواد موقع «فيسبوك»: «مبادرة هايلة نتمنى المساعدات توصل بشكل كبير لأهلنا في غزة»، بينما كتبت أخرى: «فكرة حلوة جدًا ويا رب يزيح الغمة».

وتعيش غزة حالة حرب شنعاء منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، بعدما نفذت فصائل فلسطينية عملية «طوفان الأقصى»، ليشن الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة مستهدفًا المنازل والمستشفيات والمخابز والبنية التحتية.