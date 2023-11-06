مستشفى العودة في غزة: استقبلنا 1750 مصابا.. والوقود مهدد بالنفاد

قال دكتور أحمد مهنا، مدير مستشفى العودة في غزة، إن الاستغاثة قد بعثت عدة مرات نظرًا لخطورة المرحلة التي تمر بها المستشفيات الفلسطينية التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات الثقطاع الأهلي.

مستشفى العودة الوحيدة التي تستقبل حالات الولادة

وأشار مهنا، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، إلى أن مستشفى العودة في شمال قطاع غزة من ضمن القطاع الأهلي ولكن انخرطت في هذا العمل منذ سنوات حيث إن موقعها يُحتم عليها التعامل مع الإصابات والجرحي في شمال قطاع غزة وذلك لوجودها في منطقة حدودية موضحًا أنها هي المستشفى الوحيدة التي تستقبل حالات الولادة في شمال القطاع، ولكن تم وقف جميع الأعمال المجدولة في المستشفى، وتم تسخير كل الإمكانات المتاحة لعلاج الجرحى في شمال قطاع غزة.

وأضاف أنه تم استقبال ما يعادل 1750 إصابة منذ بداية العدوان، وأصبح الوقود مهددًا بالنفاد، علمًا بأن مستشفى العودة مستشفى صغيرةلا يوجد به إلا 4 غرف عمليات، و70 سريرا، ورغم ذلك استطاعت الطواقم الطبية تقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين.