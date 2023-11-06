حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: الشباب هم المستقبل والأمل والحلم

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من اللقاءات مع الكيانات الشبابية، وأبرز الأفكار التي تستهدف رسم خريطة لمستقبل يصنعه الشباب لوطنهم.

وأوضحت الحملة الرسمية أنها تستهدف تمكين الشباب، ومستمرة في استقبال الكيانات الشبابية الجديدة، للمشاركة والانضمام إلى الحملة.

وأشارت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إلى أنها استمعت منهم لأفكار جديدة وطموحة، تضيف إلى الواقع، وتواجه الأزمات، وتبني طريقا للمستقبل.

وقالت الحملة الرسمية: «الشباب هم المستقبل والأمل والحلم.. الشباب هم شركاء الحاضر والمستقبل».