هزة أرضية بقوة 2.4 درجة تضرب جزيرة أمريكية في البحر الكاريبي

تعرضت جزيرة بورتريكو الأمريكية، الواقعة شمال شرق البحر الكاريبي، لهزة أرضية بقوة 2.4 درجة على مقياس ريختر، وعلى مسافة 30 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من مدينة بونس جنوب البلاد.

بؤرة على مسافة 9 كيلو مترات

وقال مركز الزلازل الأوروبي إن عمق هزة أرضية ضربت بورتريكو بلغ 13 كيلومترا، مشيرا في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إلى وقوع البؤرة على مسافة 9 كيلومترات جنوب غرب مدينة ياوكو جنوب البلاد.