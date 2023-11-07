تقديم الجزء الثاني من أشهر أفلام والده.. حلم هيثم أحمد زكي الذي لم يتحقق

رحلة فنية قصيرة، صاحبها نجاحات وإخفاقات، لكن صاحبها نجح في وضع بصماته، وقدّم تجربة مستقلة بذاتها لا تُشبه غيرها في الوسط الفني كله، حتى أقرب المُقربين له، لم يوقفها سوى الرحيل المفاجئ، صبيحة يوم 7 نوفمبر عام 2019، ليترك وراء كواليس وحكايات وأسرار، وكذلك أحلام وطموحات، لم يُمهله القدر من تحقيقها، إذ كانت في جعبته الكثير من الأهداف التي توصله إلى القمة.

أعمالٌ كثيرة، قدّمها الفنان هيثم أحمد زكي، الذي تحل ذكرى وفاته الرابعة، اليوم الثلاثاء، كان آخرها فيلم «الكنز 2» مع المخرج شريف عرفة، وكذلك مسلسل «علامة استفهام» بطولة الفنان محمد رجب، لكنه كان ينوي تقديم العديد من المشاريع الفنية.

رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق، لـ هيثم أحمد زكي، كشف عن أحد أحلام الأخير، الذي لم يمهله القدر من رحيلها، وهو مُتعلق بمشروع سينمائي جديد، موضحًا لـ«الوطن»، أنّ «هيثم كان نفسه جدًا، يقدم الجزء الثاني من فيلم (كابوريا)، وكان يتحدث معي كثيرًا عن ذلك المشروع، خاصة وأنّ والده حقق نجاحًا كبيرًا من خلال هذا الفيلم».

تفاصيل فيلم كابوريا

وتدور الأحداث فيلم «كابوريا» الذي عُرض لأول مرة عام 1990، حول «حسن هدهد» ملاكم فقير يحلم بالبطولات والمجد، يشترك بالصدفة في مباراة في قصر أحد الأثرياء، فيعجب به الحضور ويحصل على عائد مادي كبير وينتقل للحياة في القصر.

وشارك في بطولة الفيلم بجانب أحمد زكي، كل من رغدة، وحسين الإمام، وسحر رامي، ويوسف داوود، وشفيق جلال، ومحمد لطفي وآخرين، وهو من تأليف عصام الشماع، وإخراج خيري بشارة.