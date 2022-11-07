في ذكرى وفاته.. أسباب تدهور حالة هيثم أحمد زكي النفسية بعد فيلم «حليم»

تحل اليوم الاثنين ذكري وفاة الفنان هيثم أحمد ذكري، الثالثة؛ إذ أنه رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 7 من نوفمبر عام 2019، داخل فيلته بمدينة الشيخ زايد.

نجح هيثم أحمد زكي في ترك بصمة بنفوس الجمهور، رغم قلة أعماله الفنية التي لم تتجاوز الـ15 ما بين السينما والدراما.

بداية هيثم أحمد زكي الفنية

بدأ هيثم أحمد زكي، حياته الفنية، بالمشاركة في فيلم «حليم»، عام 2005، الذي كان بطولة والده الفنان أحمد زكي، ولم يتجاوز عمره وقتها الـ20.

وقال هيثم أحمد زكي في أحد اللقاءات التليفزيونية السابقة، إنه كان من المستحيل بالنسبة له حينها، أن يجسد شخصية بحجم عبدالحليم حافظ، في أول حياته الفنية، لكن والده مده حينها بالقوة اللازمة، مؤكدا أن التجربة لم كانت سهلة له، خاصة أن بعض النقاد هاجموه، ما أدى إلى تأثر حالته النفسية.

تفاصيل مسلسل «حليم»

وتناول مسلسل «حليم» قصة حياة العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، في فترات مختلفة من حياته، متناولًا العديد من جوانب في حياته الخاصة والفنية والعاطفية منذ طفولته المبكرة.

وشارك في بطولة المسلسل، أحمد زكي، مني زكي، جمال سليمان، سلاف فواخرجي، هيثم أحمد زكي، عزت أبو عوف، صلاح عبد الله، سميرة عبد العزيز، روؤف مصطفي، يوسف الشريف، يوسف فوزي، كمال سليمان، ومن تأليف محفوظ عبد الرحمن، ومن إخراج شريف عرفة.