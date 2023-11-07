ياسمين فؤاد: إلزام الشركات بتقليل استخدام الفحم للحفاظ على البيئة

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أمام مجلس الشيوخ في جلسته العامة، أن الدولة المصرية غيرت المدخل لتشجيع الصناعات على الالتزام بالمعايير البيئية، من خلال استخدام أسلوب "الجزرة" في التعامل مع المخالفين، لتحفيزهم لانتهاج مسارات إنتاج صديقة للبيئة، بدلًا من استخدام "العصا" المتمثلة في تطبيق غرامات مالية، من خلال تشجيعهم على تقديم خطط الإصحاح البيئي ومساعدتهم على تنفيذها.

إلزام الشركات بتقليل استخدام الفحم

وفيما يتعلق بشركات الأسمنت، أكدت الوزيرة، أنه تم إلزام الشركات بتقليل استخدام الفحم في إطار الحفاظ على البيئة، حيث تم وضع معايير لاستخدامه بما لا يتجاوز 10٪؜ من خليط الطاقة المستخدم، وتحفيز الشركات على تقليل استخدامه بتوفير قروض ميسرة للتحول لاستخدام الطاقة البديلة، من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي.

ولفتت ياسمين فؤاد، إلى المزيد من الاجراءات الأخرى للحد من الانبعاثات ومصادر التلوث، ومنها الحملات المستمرة لقياس عوادم السيارات، ومشروعات الحد من الانبعاثات، وتشجيع المصادر البديلة للطاقة، مثل الطاقة الحيوية، من خلال استغلال المخلفات الزراعية وروث الحيوانات في إنتاج البيوجاز كوقود نظيف ورخيص.