جهود «البيئة» في أسبوع.. مفاوضات لتنفيذ آليات تمويل مكافحة تغير المناخ

كثفت وزارة البيئة من نشاطها خلال الأسبوع الماضي، إذ وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتشديد الرقابة والمتابعة والتصدي للمخالفين، وذلك ضمن مشاركتها في مشاورات الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ cop 28 بأبي ظبي، في إطار جهودها المتواصلة للحفاظ على البيئة.

جاء ذلك وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة البيئة عبر حسابها على الفيس بوك، فيديو تبرز فيه الحصاد الأسبوعي لأنشطة الوزارة خلال الفترة من 28 أكتوبر وحتي 4 نوفمبر الجاري.

وخلال الفيديو تستعرض وزارة البيئة الحصاد الأسبوعي وأبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 28 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر الجاري وتشمل الآتي:

وخلال مشاركتها في مشاورات الشق التمهيدي، أكّدت وزيرة البيئة أهمية استمرار تقديم المساعدة والدعم الفني للحفاظ على المكتسبات والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، كما شاركت في المائدة المستديرة حول المسارات نحو 2030 وتحقيق التحول الشامل.

وعلى صعيد المشاركة الدولية، شاركت مصر في مؤتمر «كلايمثون» العالمي للتوعية بقضايا المناخ، والذي انطلق لأول مرة من صعيد مصر بمحافظة قنا، وشاركت فيه شباب الخريجين وطلاب الجامعات المصرية بالصعيد.

وعلى صعيد التعاون الدولي، ترأست وزيرة البيئة، مع سفيرة المناخ الكندية، الحدث الرئيسي للتفاوض مع أكثر من 70 وزير حول آليات التنفيذ لتمويل المناخ، كما شاركت في جلسة الإطار الجديد لتمويل المناخ لمناقشة تقرير مجموعة الخبراء رفيعي المستوي المستقلين لإطلاقه خلال مؤتمر المناخ cop28.

كما شاركت الوزيرة في المائدة المستديرة حول «تقييم عالمي تحويلي»، والتي تهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية باريس، ووضع خارطة طريق لتحقيق أهدافها، كما اختتمت المفاوضات غير الرسمية لمؤتمر المناخ وتلتقي بالرئيس المُعين للمؤتمر لعرض نتائج مفاوضات آليات التنفيذ وتمويل المناخ.

وعلى صعيد الصعيد المحلي، أكّدت وزيرة البيئة على توجه مصر نحو السياحة البيئية، والذي يهدف لربط التنوع البيولوجي وتغير المناخ على أرض الواقع، وذلك من خلال إنشاء المحميات الطبيعية وتطويرها وتوفير الخدمات البيئية بها.

وتأتي هذه الجهود تأكّيدًا لالتزام وزارة البيئة بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.