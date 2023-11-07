التعليم العالي: إجراءات صارمة لمراجعة الشهادات العلمية الأجنبية

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، الإجراءات التي يتم تطبيقها كل عام من قبل مكتب التنسيق والمجلس الأعلى للجامعات، بشأن التأكد من حقيقة الشهادات الدراسية الممنوحة للطلاب، والتي يتم من خلالها التقدم لمكتب التنسيق للالتحاق بالكليات، موضحة أنه فور استلام الشهادات للتقدم من قبل الطلاب سيتم مخاطبة القنصليات والسفارات في الدول المانحة للشهادة والدرجة العلمية للتأكد منها، بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية.

التعليم العالي: مراجعة كافة شهادات الطلاب العربية والأجنبية المقدمة للجامعات

وأضافت مصادر بوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه حال رصد أي شهادة غير حقيقية أو مزورة يتم تقديمها من قبل أي طالب يتقدم للالتحاق بالجامعات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه والابلاغ عنه، منوهة إلى أن مختلف القطاعات ومنها لجان الضبطية القضائية تعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لمواجهة الكيانات الوهمية والمؤسسات التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي وتقوم بتقديم الخدمة التعليمية دون أي سند قانوني.