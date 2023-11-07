حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تعلن تشكيل حملتها في الإسكندرية ومطروح

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، تشكيل حملتها الانتخابية في محافظتي الإسكندرية ومطروح، للوقوف على الاستعدادت النهائية لفترة الدعاية الانتخابية المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة، حيث يتنافس 4 مرشحين على منصب رئيس الجمهورية.

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي حازم عمر

كما أجرى المهندس حازم عمر لقاءات مع بعض الكيانات السياسية والوطنية خلال الأيام الماضية، بينهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بهدف استعراض برنامجه الانتخابي وتعريفهم بأسباب ترشحه وكيف جاء القرار بالترشح.

الانتخابات الرئاسية

يذكر أنّ الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، عقدت مؤتمرا صحفيا خلال الأسابيع الماضية، كشفت فيه تفاصيل برنامج مرشحهم الرئاسي الذي يرتكز على المشكلات الاقتصادية ويضمن طرق حلها، وذلك بحضور أعضاء الحملة وعدد من قيادات حزب الشعب الجمهوري، الذين أكدوا دعم مرشحهم والوقوف خلفه خلال المارثون الرئاسي المنتظر انطلاقه مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وكان المهندس حازم عمر حصل على التزكيات اللازمة للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، واستوفى الفحوصات الطبية المشترط إجراؤها للترشح.