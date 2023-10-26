حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تعقد اجتماعا تنظيميا مع أمناء الصعيد اليوم

تواصل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عقد لقاءاتها التنظيمية، استعدادا لفترة الدعاية الانتخابية المنتظر انطلاقها خلال الأيام المقبلة، لعرض البرنامج الرئاسي وحصد أكبر نسبة تأييدات من الجماهير وحشدها أمام صناديق الاقترح خلال المارثون الرئاسي، المنتظر انطلاقه مطلع ديسمبر المقبل، والذي يتنافس فيه 4 مرشحين على منصب رئاسة الجمهورية.

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر

قال زاهر الشقنقيري، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، خلال تصريحاته لـ«الوطن» سنعقد اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا اجتماعا تنظيما موسعا مع الكيان التنظيمي للحزب، في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، سواء من النواب أو أمناء المحافظات أو المراكز، لوضع خارطة التحرك في محافظات الصعيد واستراتيجية الترويح للبرنامج الإنتخابي.

لقاءات تنظيمية مختلفة

وعقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر في وقت سابق، عدة لقاءات تنظيمية خلال الفترة الماضية مع محافظات قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا ومحافظة الجيزة، وقطاع شرق وغرب الدلتا ومحافظة الفيوم.