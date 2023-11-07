القبض على 3 عاطلين بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على عاطل بتهمة استغلال الأحداث في أعمال التسول في محافظة الجيزة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، واصلت جهودها في مجال ضبط مرتكبي جرائم استغلال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة بالطرق.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) بحوزته (سلاح أبيض - مبلغ مالي)، وبصحبته (3 أطفال أحداث)، يقوم باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتعدي عليهم.

كما جرى ضبط عاطلَين لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، بحوزتهما (2 سلاح أبيض - مبلغ مالي) وبصحبتهما (4 أطفال أحداث)، يقومان باستغلالهم في أعمال التسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتعدي عليهم، وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.