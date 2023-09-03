السجن المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة استغلال الفتيات في أعمال تسول بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكمًا يتضمن بمعاقبة المتهم «ع. ا. خ»، 39 عامًا، عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة الاتجار في البشر، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة تعاطي الحشيش المخدر، والحبس 6 أشهر بتهمة التعدي بالضرب على سيدة بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

استغلالهن في أعمال التسول كرهًا

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز البلينا، عندما اتهمت جهات التحقيق المتهم باستخدام المجني عليها «ع. م» و8 فتيات عن طريق القوة والعنف بقصد استغلالهن في أعمال التسول كرها عنهن والتعدي عليهن بالضرب لإجبارهن على ذلك.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم ضبط قطع من الحشيش بحوزته بقصد التعاطي، وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها السابق.