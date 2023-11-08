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حظك اليوم برج الثور الأربعاء 8-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

سحر المكاوى
12:58 ص | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
برج الثور

برج الثور

يتميز مواليد برج الثور بالالتزام الشديد في حياتهم المهنية والعائلية، فهم على قدر المسؤولية وشديدو الطموح.

أما أنثى برج الثور فهي تعرف أهدافها جيدا، وتقدم الدعم لجميع المحيطين بها.

وتوضح «الوطن»، في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل حظك اليوم برج الثور الأربعاء 8-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي بحسب الموقع المختص بخبراء علم الفلك.

 حظك اليوم برج الثور الأربعاء 8-11-2023 على الصعيد المهني 

وفقا لحظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني، فكر جيدا قبل اتخاذ أي قرار يخص العمل.

 حظك اليوم برج الثور الأربعاء 8-11-2023 على الصعيد العاطفي

وفقا لحظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي، التزم بالهدوء في حل مشاكلك.

 

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بقلم سحر المكاوى