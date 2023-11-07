البابا تواضروس خلال استقباله «حملة السيسي»: الدولة تتجه نحو تحقيق المساواة الكاملة

أوضح البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال استقباله وفدا من الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية تتجه بصورة قوية نحو تحقيق المساواة الكاملة والتقدم التنموي الذي يدفع الدولة إلى الأمام.

وثمن البابا تواضروس، دور القيادة السياسية والجهات الحكومية في مصر بما في ذلك القوات المسلحة، والشرطة المصرية وجميع الوزارات العاملة بالدولة، مشيدًا بالإنجازات البارزة التي تحققت في جميع المجالات وبكل أنحاء مصر ولا سيما فيما يتعلق بالتقدم في قطاع الصحة والجهود المبذولة في القضاء تمامًا على فيروس سي.

البابا يشيد بموقف القيادة السياسية في الوقوف ضد تصفية القضية الفلسطينية

وثمن البابا موقف القيادة السياسية في الوقوف بوضوح شديد ضد تصفية القضية الفلسطينية، وسعيها لفتح المعابر وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لأشقائنا الفلسطينيين هناك بصورة عاقلة وحكيمة، فضلًا عن كل ما يتم من مفاوضات واتصالات مع قادة العالم لحفظ حق الفلسطينيين.

البابا: الانتخابات استحقاق دستوري لكل مصري

وشدد البابا على أن الانتخابات استحقاق دستوري لكل مصري، مستعرضًا تاريخًا بسيطًا ومختصرًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي ولدت على أرض مصر، وتُعد واحدة من أقدم كنائس العالم، مؤكدًا أن للكنيسة دورين أساسيين؛ دورها الروحي الذي يتمثل في خدمة المؤمنين بالمسيح، ودورها الاجتماعي الذي يظهر في خدمتها للمجتمع، ويعتبر الدور الاجتماعي للكنيسة بمثابة مسؤولية هامة توضح دورها في العمل وخدمة الوطن.

وأشار إلى أنه يؤمن بأن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، مشددًا على دور أبناء الوطن في بنائه، وأهمية المشاركة الجماعية في الانتخابات.