البابا تواضروس يترأس سيمنار كهنة مدن القناة والبحر الأحمر غدا

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيمنار مدن القناة، المنعقد في إيبارشية البحر الأحمر بدير الأنبا بولا، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري.

سيمنار مدن القناة والبحر الأحمر

ويشارك هذا العام 15 إيبارشية من الوجهين البحري والقبلي بالإضافة إلى إيبارشيات مدن القناة والبحر الأحمر.

وأعلنت الصفحة الرسمية لإيبارشية البحر الأحمر أنه في إطار الاهتمام الرعوي والتدبير الداخلي للأب الكاهن، سوف يُعقد لقاء بحثي دراسي تدريبي للآباء الكهنة تحت عنوان «البناء النفسي السليم لعقل وقلب الكاهن»، في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر بمقر استراحة دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وسوف يحاضر في المؤتمر قداسة البابا ونخبة من الآباء الأساقفه أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وآباء كهنة.

عيد ميلاد البابا تواضروس الـ 71

ويذكر أن الكنيسة تحتفل، اليوم، بعيد ميلاد البابا تواضروس الثاني الـ 71، وكذلك الذكرى الحادية عشر لاختيار القرعة هيكلية للبابا ليكون البطريرك الـ 118 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وولد الطفل «وجيه صبحي باقي سليمان» في عيد الحب الموافق 4 نوفمبر 1952 في المنصورة من أسرة مكونة من الأب المهندس "صبحي باقي سليمان" والأم "سامية" ربة منزل.

وتنقلت أسرة «وجيه» بين المحافظات بسبب طبيعة عمل والده حيث عاش لمدة خمس سنوات في المنصورة وبعدها انتقلت الأسرة إلي سوهاج حيث التحق بالمدرسة الابتدائية، وبعدها تدرج في المراحل التعليمية حتى حصل على بكالوريوس صيدلة عام 1975.

ودخل إلى دير الأنبا بيشوي وهو في عمر الـ 33 ليختار له البابا شنودة الثالث اسم الراهب «ثيؤدور الأنبا بيشوي» في 31 يوليو 1988، ثم نال الدرجة الأسقفية في 15 يونيو 1977 بيد البابا شنودة.

وعقب وفاة البابا شنودة رشحه 6 من أساقفة الكنيسة ليكون البابا الـ 118 في يوم ميلاده بعد ما سحب اسمه الطفل «بيشوي مسعد جرجس» من بين ثلاثة اسماء.